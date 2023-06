Primeiro-ministro escocês recusa suspender Nicola Sturgeon do partido

Com humor à mistura, Nicola Sturgeon abandonou “o melhor emprego do mundo”

O primeiro-ministro escocês, Humza Yousaf, recusou esta segunda-feira suspender do Partido Nacional Escocês (SNP) a antecessora Nicola Sturgeon, por ter sido detida no domingo durante uma investigação sobre as finanças partidárias.

"Não, não vou suspender Nicola", respondeu Humza Yousaf, rejeitando os apelos de alguns membros do partido naquele sentido.

Yousaf argumentou que irá "tratá-la da mesma forma" que outros membros do SNP que também foram interrogados e depois libertados sem acusação.

A ex-primeira-ministra da Escócia, que se demitiu para surpresa geral em fevereiro passado, passou sete horas sob custódia policial no domingo, sendo interrogada no âmbito de uma investigação sobre as finanças do seu partido.

As investigações, iniciadas em 2021, incidem sobre o alegado uso indevido de 600 mil libras (683 mil euros) angariadas nos últimos anos com o objetivo de organizar um novo referendo sobre a independência, um projeto que estagnou devido à oposição do governo britânico.

Segundo a porta-voz de Sturgeon, esta foi ao interrogatório policial de livre vontade e posteriormente libertada enquanto aguarda novos desenvolvimentos, tendo sido efetuadas buscas em várias propriedades, incluindo na atual residência.

"Sei, sem sombra de dúvida, que estou inocente de qualquer ato ilícito", declarou Sturgeon, num comunicado emitido no domingo.

No início de abril, o marido Peter Murrell, que até meados de março foi diretor executivo do SNP, também foi detido no âmbito desta investigação, antes de ser libertado na mesma noite, sem qualquer acusação.

Alguns dias mais tarde, o tesoureiro do SNP, Colin Beattie, foi interrogado.