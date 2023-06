Hunter Biden vai declarar-se culpado de duas acusações fiscais

Hunter Biden, filho do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, prepara-se para se declarar culpado de duas acusações fiscais, por falhar o pagamento de impostos. Hunter Biden chegou também a acordo com a justiça noutra acusação federal, relacionada com posse ilegal de arma.

De acordo com os registos do Departamento de Justiça, Hunter Biden chegou a acordo com o procurador do Delaware David Weiss, nomeado por Donald Trump em 2018, que vai recomendar que seja aplicada liberdade condicional ao filho do atual presidente americano pelas duas acusações fiscais. A acusação de posse de arma, escreve a NBC News, pode mesmo ser descartada se Hunter Biden cumprir certos requisitos.

Em comunicado, citado pela CNN Internacional, o advogado de Hunter Biden, Christopher Clark, afirma que o acordo vai pôr fim à investigação do Departamento de Justiça, iniciada há cinco anos.

"O Hunter assumirá a responsabilidade por dois casos de contraordenação por não ter efetuado o pagamento de impostos quando era devido, nos termos de um acordo de confissão. O Governo também apresentará uma queixa por posse de arma de fogo, que será objeto de um acordo pré-julgamento e não será objeto do acordo de confissão. Sei que o Hunter acredita que é importante assumir a responsabilidade pelos erros que cometeu durante um período de turbulência e dependência na sua vida. Ele está ansioso por continuar a sua recuperação e seguir em frente", pode ler-se na nota.