NYT pedia "milhares de milhões", OpenAI disposta a pagar até cinco milhões de dólares aos media para treinar IA

A OpenAI, criadora e proprietária do ChatGPT, está a negociar com alguns meios de comunicação o uso do conteúdo dos seus artigos para “alimentar” e treinar a sua plataforma de inteligência artificial, mediante o pagamento anual de entre um e cinco milhões de dólares.

A informação foi avançada pelo The Information, que cita dois executivos envolvidos nas negociações e que refere que esta é uma pequena quantia “até para meios pequenos, o que pode dificultar o fecho das negociações”.

Recorde-se que recentemente o The New York Times anunciou que ia processar a OpenAI e a Microsoft por violação de direitos de autor, naquela que foi a primeira ação legal iniciada por um dos grandes meios de comunicação social norte-americanos contra as donas de plataformas de inteligência artificial. O jornal defende que as empresas tecnológicas devem ser responsabilizadas em “milhares de milhões de dólares”.

Segundo defendeu a empresa de media norte-americana, “milhões” dos seus conteúdos e artigos publicados foram e estão a ser usados sem a sua permissão para “alimentar” as plataformas de inteligência artificial destas empresas tecnológicas, de forma a torná-las mais completas, fiáveis e inteligentes, referia o The New York Times (NYT).

O processo movido não exige um valor monetário, mas defende que as empresas tecnológicas devem ser responsabilizadas em “milhares de milhões de dólares” relacionados com a “cópia e utilização ilegal de trabalhos do The Times”, além de exigir a destruição de chatbots e dados que usem materiais protegidos por direitos de autor do NYT.

Este processo é o culminar das negociações infrutíferas entre as duas partes iniciadas em abril, com o NYT a referir que abordou as duas empresas à procura de uma “solução amigável”, mas que não foi possível alcançar nenhuma resolução.

O mesmo meio também noticiou recentemente que alguns dos principais players do setor dos media norte-americano têm estado, “há meses”, em “conversações confidenciais” com a proprietária do ChatGPT sobre os eventuais preços e termos de licenciamento dos seus conteúdos para uso da plataforma de inteligência artificial.

A Apple também estará em negociações com algumas das principais empresas de media, revela ainda o NYT, tendo discutido acordos plurianuais de pelo menos 50 mil milhões de dólares (cerca de 45,5 mil milhões de euros) para ter acesso aos conteúdos noticiosos para poder treinar sistemas de inteligência artificial.

A gigante tecnológica, que tem estado ausente da inovação tecnológica em termos de sistemas de inteligência artificial, terá contactado grupo como a Condé Nast (que publica a Vogue e a The New Yorker), a NBC News e a IAC (detentora de títulos como People, The Daily Beast e Better Homes & Gardens).