Como seriam Elvis Presley ou Lady Di se estivessem vivos? Veja os famosos “imaginados” pela inteligência artificial

Já imaginou se a tecnologia artificial (IA) pudesse projetar como estariam hoje diversas personalidades mundiais que já morreram? A ferramenta cumpriu mais este desafio e, desta vez, a com criatividade. O resultado da tecnologia utilizada foi publicado através do perfil do Instagram “manmeetsmachine”.

Nas imagens partilhadas, a inteligência recriou e customizou nomes relevantes da música, atores, ex-membros da realeza britânica e até mesmo um famoso lutador. Nos comentários, os seguidores parecem satisfeitos com os resultados. “Surpreendente”, “Não sei qual ficou melhor” e “Eu acredito mesmo que todos seriam assim”, foram alguns deixados pelos internautas.

O perfil projetou e mostrou os resultados de como estariam, atualmente, The Notorious B.I.G, Elvis Presley, Freddie Mercury, John Lennon, princesa Diana, Robin Williams, Marilyn Monroe, Kurt Cobain, Jimi Hendrix e Bruce Lee.

Elvis Presley, reconhecido até hoje como o “Rei do Rock”, teria atualmente 88 anos. Na projeção ele foi retratado com a sua característica popa, além do estilo de roupas que habitualmente usava.

A princesa Diana, que morreu num acidente de automóvel em 1997, um ano após se separar do então príncipe Charles, é retratada na obra com cabelos curtos, como costumava usar em vida. Diana, carinhosamente chamada pelos súbditos da monarquia britânica como Lady Di, estaria hoje com 62 anos.

Marilyn Monroe, atriz, cantora, modelo, estaria prestes a completar 100 anos de vida, marca que atingiria em 2026. Símbolo feminino da época, Marilyn teria hoje 97 anos e é retratada pelo artista com seus cabelos curtos e loiros.

The Notorious B.I.G, nome artístico de Christopher George Latore Wallace, foi um cantor e compositor de rap dos Estados Unidos. Morto a tiro em Los Angeles em 1997, B.I.G é até hoje reconhecido como um maiores nomes do género musical. Na ilustração, o cantor é retratado com a icónica coroa de plástico que gostava de usar nas fotos, além de uma corrente, aparentemente de ouro, com um pingente com a letra “B”. Se estivesse vivo, B.I.G estaria com 51 anos.

Freddie Mercury, voz consagrada nos hits da banda Queen, entre os anos de 1970 e 1991, teria hoje com 77 anos. A IA retratou o cantor com seu tradicional bigode e cabelo curto.

A página retrata outras personalidades nos seus posts, como a família real britânica, Walter White da série “Breaking Bad” e outros, todos feitos sob a tutela da tecnologia que ganha novos capítulos diariamente.