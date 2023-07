Colisão entre pesado e ligeiro provoca uma vítima mortal no IC2 em Soure

Uma pessoa morreu esta segunda-feira de manhã num acidente rodoviário no Itinerário Complementar 2 (IC2), no concelho de Soure, distrito de Coimbra, disse à agência Lusa fonte do Comando Sub-regional de Coimbra da Proteção Civil.

A mesma fonte adiantou que se tratou de uma colisão entre uma viatura pesada e uma ligeira, na localidade de Presa, às 07:00, no sentido sul-norte.

A vítima mortal é o condutor do veículo ligeiro.

O óbito foi declarado por uma equipa da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) que se deslocou ao local, juntamente com os Bombeiros Voluntários de Soure e a GNR.