Duas pessoas morreram este sábado na sequência de uma colisão frontal no Itinerário Complementar (IC) 28, em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O acidente ocorreu pelas 14:08 e as duas vítimas ficaram encarceradas nos dois veículos de passageiros, havendo ainda a assinalar um ferido ligeiro. A fonte dos bombeiros não informou nem o sexo nem a idade das vítimas mortais.

O IC 28 foi cortado ao trânsito em ambos os sentidos, disse.