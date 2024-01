Um morto em colisão no IC3 em Vila Nova da Barquinha

Uma pessoa morreu esta quarta-feira num acidente que envolveu dois automóveis e um veículo pesado de mercadorias no Itinerário Complementar (IC) 3, em Atalaia, Vila Nova da Barquinha, e que condicionou o trânsito na zona, segundo a proteção civil.

De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, a vítima mortal é uma mulher que seguia num dos automóveis que colidiu com o veículo pesado.

Outras duas pessoas foram assistidas no local, sem necessidade de cuidados hospitalares, acrescentou a fonte.

Ainda segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil do Médio Tejo, o alerta para o acidente foi dado às 15:45 e a via esteve cortada ao trânsito até às 19:35, para remoção das viaturas e destroços e limpeza da via.

No local estiveram 11 elementos da corporação de bombeiros de Vila Nova da Barquinha, assim como elementos da GNR, uma Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) do Médio Tejo e a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Torres Novas.