Ainda não é um Óscar, mas é um galardão de peso. "Ice Merchants", de João Gonzalez, conquistou o prémio de melhor curta-metragem nos prémios Annie, durante a cerimónia que se realizou na madrugada deste domingo em Los Angeles.

A apenas duas semanas dos prémios da Academia, o reconhecimento na 50.ª edição dos prémios Annie pode ser um bom presságio, mas para já é a segunda vez que um projeto nacional vence os mais importantes prémios norte-americanos do cinema de animação, atribuídos pela Sociedade Internacional de Cinema de Animação.

O filme de João Gonzalez teve estreia mundial em maio de 2022 na Semana da Crítica, no Festival de Cinema de Cannes, onde recebeu um prémio do júri, abrindo portas para a presença em uma centena de outros festivais de cinema em todo o mundo, onde também foi premiado.

"Ice Merchants" estreou no dia 16 de fevereiro nos cinemas nacionais e ainda se encontra, depois de um percurso por vários festivais, tendo integrado o IndieJúnior, que terminou no domingo no Porto, e está na programação do Festival de Clermont-Ferrand, em França.