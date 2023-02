O caso ocorreu no passado sábado, quando o lar de idosos Water's Edge, em Port Jefferson, no estado de Nova Iorque, declarou o óbito de uma mulher de 82 anos: eram 11:14. O corpo foi então transportado para a casa mortuária O.B. Davis, quando o relógio marcava 13:30, e, às 14:09, a mesma foi encontrada a respirar.

O relato do incidente foi feito pelo departamento de polícia do condado de Suffolk à revista People e explica ainda que, após a "ressurreição", a mulher foi transportada para um hospital local, que até ao momento não prestou qualquer esclarecimento sobre o estado de saúde da idosa. As forças de segurança de Suffolk entregaram o caso à procuradoria-geral do estado de Nova Iorque.

“Esta é uma situação terrível que provocou um trauma desnecessário devido ao impacto que teve entre os residentes do lar e os entes queridos da idosa. A procuradoria-geral está a investigar o incidente”. O porta-voz revela que a polícia de Suffolk entregou o caso à procuradoria-geral do estado de Nova Iorque.

O lar de idosos Water's Edge, em resposta à WABC News, disse que “por respeito à privacidade e confidencialidade das famílias, que estamos honrados em servir, não estamos numa posição que nos permita comentar esta matéria”.

O departamento de Saúde Pública do estado de Nova Iorque também já está a investigar o caso e, em resposta à People, disse apenas que “após ter tido conhecimento deste incidente", deu início a uma investigação e, "dado que a mesma está a decorrer", não pode tecer qualquer comentário neste momento.

O caso não é inédito nos Estados Unidos, nem sequer recentemente: no dia 3 de janeiro, uma mulher de 66 anos começou a desesperar por ar quando o saco do corpo em que estava foi aberto na casa mortuária. O caso acabou por valer uma multa de dez mil dólares ao centro de cuidados especializado em Alzheimer’s Glen Oaks. A idosa foi transportada para um hospital e, posteriormente, readmitida no mesmo lar, onde acabou por morrer dois dias depois.