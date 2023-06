Idosa que acordou no próprio velório morre sete dias depois no hospital

Uma mulher equatoriana de 76 anos que acordou no próprio velório morreu sete dias depois no hospital. A confirmação foi feita pelo Ministério da Saúde do Equador, este sábado.

Bella Montoya sofreu um AVC isquémico e declarada morta pelos médicos depois de ter sido sujeita a manobras de reanimação que não surtiram efeito. Bella Montoya passou cinco horas no caixão, até a família detetar que afinal ainda respirava.

A mulher foi conduzida do próprio velório para os cuidados intensivos, onde acabou por morrer, sete dias depois.

Gilberto Barbera Montoya, filho da mulher, garante que não recebeu qualquer explicação dos médicos ou das autoridades sobre o que aconteceu com a mãe e assegura que “as coisas não vão ficar por aqui”. Gilberto Barbera Montoya diz também que uma irmã da mulher já apresentou queixa formal para tentar esclarecer a situação e, sobretudo, chegar à identidade do médico que declarou o óbito inicialmente.

O caso aconteceu a 9 de junho, em Babahoyo, a cerca de 208 quilómetros de Quito.

O filho da antiga enfermeira disse, em declarações à Associated Press que o velório da mãe vai agora decorrer no mesmo local onde decorreu o primeiro e que a mãe vai ser enterrada num cemitério público.