Todos os idosos internados por intoxicação em lar do Porto já tiveram alta

Idosos retirados de lar de Vila Franca de Xira estavam infetados com sarna

Sete dos oito idosos internados no Porto por intoxicação em lar já tiveram alta

Os oito idosos do lar da Associação Social e Cultural de São Nicolau, no Porto, hospitalizados na terça-feira por suspeita de intoxicação por produtos de desinfeção utilizados no espaço, já tiveram alta, disseram esta quarta-feira fontes hospitalares.

Segundo fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP, os idosos foram hospitalizados por suspeita de intoxicação causada pelos produtos de limpeza utilizados nos espaços.

Dos oito idosos, cinco foram internados no Santo António e tiveram alta ao início da manhã e três foram encaminhados para o Hospital de S. João, sendo que dois tiveram alta esta manhã e um terceiro, que tinha ficado internado em observação, mas “sem critérios de gravidade”, ao início da tarde, disseram à Lusa fontes de ambas as unidades de saúde.

De acordo com a fonte do Santo António, “os idosos apresentavam sintomas ligeiros de intoxicação”.

Na terça-feira, fonte do Comando Metropolitano da PSP do Porto disse à Lusa que os restantes idosos deste lar foram também retirados do espaço e realojados pela Segurança Social em outras estruturas.

A Lusa contactou esta quarta-feria a Associação Social e Cultural de São Nicolau para obter mais esclarecimentos, mas foi apenas dito que a situação estava “normalizada”, não sendo respondidas outras questões.

O alerta para o incidente foi dado pelas 21:50, referiu fonte do Comando Metropolitano do Porto da PSP.