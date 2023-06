Idris Elba queria fazer o papel de James Bond até "se tornar uma questão racial"

Idris Elba confessa que se sentiu "super elogiado durante muito tempo" quando muitos defendiam que deveria interpretar James Bond.

Até que as coisas mudaram de figura.

Durante uma conversa recentemente divulgada no podcast "Smartless" de Jason Bateman, Sean Hayes e Will Arnett, Elba abordou as muitas vezes em que lhe perguntaram se poderia substituir Daniel Craig na saga James Bond.

Muitas pessoas torceram para que Elba fosse o primeiro James Bond negro, e ele admitiu que estava ciente do elogio.

"Somos atores e compreendemos que esse papel é o de um daqueles tipos cobiçados. É como ser nomeado o homem mais sexy." (A revista People nomeou Elba como o "Homem mais sexy do Mundo" em 2018).

No entanto, confessou no podcast, apesar de sentir-se lisonjeado por aqueles que torciam para que fosse considerado para o papel, nem todos faziam o mesmo.

"Aqueles que não gostaram da ideia tornaram a coisa toda repugnante e desanimadora porque se tornou uma questão racial", lamentou Elba. "Tornou-se uma coisa sem sentido, e eu sofri o impacto disso."

Elba é atualmente o protagonista da série "Hijack" da Apple TV +.