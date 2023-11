Estágios de jornalismo do IEFP com duração de 12 ou 18 meses

Os deputados da Comissão de Orçamento e Finanças (COF) aprovaram esta terça-feira uma proposta do PS de alteração orçamental que prevê que os estágios promovidos pelo IEFP de acesso à profissão de jornalismo deverão durar 12 ou 18 meses.

No quarto dia de votações na especialidade do Orçamento do Estado para 2024 (OE2024), a proposta socialista teve ‘luz verde’, permitindo que “apoios à formação em competências digitais e de gestão, como forma de capacitar essas entidades a competir e posicionarem-se estrategicamente no mercado de media” irão avançar.

A proposta prevê que os estágios profissionais promovidos pelo Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) que “tenham por objetivo o acesso à profissão de jornalista, devem ter a duração de 12 ou 18 meses” e ser orientados por jornalistas acreditados.

A proposta prevê também a oferta a instituições de solidariedade social que prestem serviços de apoio à terceira idade “de uma assinatura anual dos jornais sedeados na comunidade intermunicipal a que pertencem”.

As transformações tecnológicas no universo mediático impõem novos desafios aos OCS. A capacidade de os mesmos se renovarem é crucial à sua existência e sustentabilidade. Nesse sentido, importa criar incentivos à transformação de empresas jornalistas, redações, para que as mesmas possam abraçar novos desafios como os podcast e novas tecnologias emergentes, como a Inteligência Artificial.