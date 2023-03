A Diocese de Leiria-Fátima recebeu da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja uma lista com cinco nomes de padres suspeitos de abusos sexuais de menores.

De acordo com um comunicado enviado às redações, aquela diocese refere que três dos padres já faleceram, sendo que um leigo já tinha sido, “por precaução, dispensado das funções que exercia”. Um quinto nome ainda não foi totalmente determinado, sendo que a diocese admite que se trate de alguém igualmente falecido.

"A Diocese de Leiria-Fátima, a sua Comissão de Proteção de Menores e de Adultos Vulneráveis e todos os organismos que a compõem, continuam empenhados, em comunhão com toda a Igreja, em acolher escutar e acompanhar as vítimas e em prevenir e tratar devidamente qualquer forma de abuso de menores e adultos vulneráveis, adotando uma atitude de 'tolerância zero' perante tais situações", acrescenta o comunicado.

O esclarecimento de Leiria-Fátima surge após já terem sido afastados seis padres de cinco dioceses em Portugal.

A Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja Católica validou 512 testemunhos, apontando, por extrapolação, para pelo menos 4.815 vítimas. Vinte e cinco casos foram enviados ao Ministério Público, que abriu 15 inquéritos, dos quais nove foram arquivados.

Os testemunhos referem-se a casos ocorridos entre 1950 e 2022, o espaço temporal abrangido pelo trabalho da comissão.

No relatório, divulgado em fevereiro, a comissão alertou que os dados recolhidos nos arquivos eclesiásticos sobre a incidência dos abusos sexuais “devem ser entendidos como a ponta do iceberg” deste fenómeno.

A comissão entregou aos bispos diocesanos listas de alegados abusadores, alguns ainda no ativo.