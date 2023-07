D. Joaquim Dionísio ordenado bispo na Sé de Lamego

D. Joaquim Dionísio, nomeado pelo Papa Francisco como bispo auxiliar da Diocese do Porto, foi este domingo ordenado na Catedral de Lamego, numa missa celebrada por D. António Couto.

Durante a homilia, o bispo de Lamego disse que a ordenação do novo bispo é um “dia grande e belo” para a Diocese de Lamego e também para a Conferência Episcopal Portuguesa e para a Igreja Universal.

Natural da Diocese de Lamego, D. Joaquim Dionísio, de 54 anos e até agora reitor do Santuário Nossa Senhora da Lapa, foi nomeado pelo Papa Francisco no dia 26 de maio, a par de D. Roberto Rosmaninho Mariz. O sacerdote passa a ser um dos adjuntos do bispo D. Manuel Linda.

Em declarações à Agência ECCLESIA, D. Joaquim Dionísio disse estar “disponível para colaborar, com vontade de ajudar a edificar a Igreja”, considerando a missão de bispo “uma missão difícil e exigente" que espera poder corresponder levando de Lamego valores do “berço”.

O bispo auxiliar foi nomeado com o título simbólico de Parténia, diocese histórica na atual Argélia – título anteriormente atribuído a D. Jacques Gaillot, falecido em abril deste ano.