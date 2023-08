Afinal, quem trabalha mais em casa? Maridos, aceitem o "Desafio do Post-it!"

De uma forma ou de outra, a maioria dos cônjuges está vagamente consciente de uma desigualdade no trabalho e nas responsabilidades domésticas que, muitas vezes, se situa ao longo das linhas de fratura de género.

Nos casamentos heterossexuais, mesmo quando as mulheres ganham aproximadamente o mesmo ou mais do que os maridos, é provável que passem mais tempo a fazer tarefas domésticas e a cuidar dos filhos do que os maridos, de acordo com um estudo do Pew Research Center publicado em abril. Nos EUA, de acordo com os dados do Bureau of Labor Statistics de 2021, as mulheres gastam, em média, mais 3,5 horas por semana em tarefas domésticas do que os homens, sem incluir recados, compras de mercearia ou cuidados infantis.

Grande parte do trabalho doméstico não é dito ou é intangível, pelo que, a menos que se faça o exercício de anotar todos os pormenores, os casais não têm uma visão completa. Pelo menos os maridos não têm.

Depois de a minha mulher, Kate, ter arranjado um emprego a tempo inteiro no ano passado, ela por vezes dizia que precisávamos de nos sentarmos e revermos todas as responsabilidades domésticas e parentais. Ela estava a trabalhar tanto como eu no seu emprego remunerado, e agora precisávamos que eu trabalhasse tanto como ela nas tarefas não remuneradas.

Eu tinha a sensação de que ela estava a equilibrar demasiado as coisas, porque as coisas começavam a ficar por fazer. Os prazos não eram cumpridos. As datas esquecidas. As reparações não eram feitas. Eu irritava-me (injustamente), apesar de ser eu a solução para o problema.

Antes de trabalhar a tempo inteiro, a carreira de freelancer de Kate, baseada em projectos, significava flexibilidade e largura de banda para assumir a maior parte do trabalho não remunerado necessário para gerir uma família de quatro pessoas (sete, se incluirmos os animais de estimação). Tínhamos um acordo prévio sobre isso. Mas com o seu novo emprego, a situação mudou muito antes do equilíbrio da carga de trabalho não remunerado.

Cerca de um ano depois de ela ter começado, porque ela estava demasiado ocupada e eu não tinha qualquer sentido de urgência, chegámos finalmente a acordo há alguns meses. Ela deu-me um bloco de Post-it para escrever as coisas pelas quais eu era responsável. Eu só precisava de alguns. Depois de escrever "cortar a relva", fiquei sentado durante vários minutos, longos e embaraçosos, enquanto Kate tirava nota após nota, fazendo um mosaico na mesa da sala de jantar.

Como suporte, o Post-it foi útil, ao contrário de uma lista. Criava uma representação visual do desequilíbrio e facilitava a passagem de tarefas de um lado para o outro.

Quando as notas foram preenchidas, senti-me perturbado tanto pelo desequilíbrio como pela minha ignorância em relação ao volume de itens. Há muito que pensava que Kate e eu partilhávamos a maioria das tarefas, como lavar a roupa, o lixo e levar os nossos filhos, e que enquanto ela cozinhava, eu fazia a maior parte da limpeza. Nem sequer tinha considerado itens menos visíveis, como a "manutenção do carro" e os "medicamentos para os animais de estimação".

O objetivo do exercício dos Post-it Notes não era envergonhar-me por todas as responsabilidades de que me esquivava, ou de que nem sequer tinha consciência. O objetivo era passar o maior número possível de responsabilidades da coluna da Kate para a do David, num esforço de paridade. Esta transição pacífica de poder incluía a transferência de categorias inteiras para mim, tais como "tratar da relva", "animais de estimação" e uma das maiores, "escola". (A escola significava ler toda a correspondência para saber datas, prazos, autorizações e muito mais).

Kate ficou sobretudo com os itens que preferia ou nos quais eu teria poucas hipóteses de sucesso, como comprar roupa para os filhos, planear as refeições e todos os assuntos financeiros. Para os meus novos deveres de Post-it, na maioria dos casos, Kate teve de me dar uma pequena orientação sobre a quem telefonar e o que pedir para que eu pudesse começar. Mas ela estava a ensinar-me a pescar e já não era a única detentora destas canas de pesca. No final, a Kate ainda tinha mais de metade da pilha, mas acho que fizemos progressos reais.

As minhas novas responsabilidades têm-me mantido mais ocupado desde então, mas não me importo, porque tiveram quatro outros efeitos secundários importantes, além de menos coisas a cair no esquecimento.

Primeiro, a saúde mental da Kate. Ela andava com uma "mochila cheia de pedras", além do seu trabalho exigente. Ao colocar algumas das pedras na minha mochila menos cheia, a dela ficou imediatamente mais leve. Até mesmo um dever do tamanho de um pequeno calhau a aliviou do fardo mental de ter de manter o controlo de tudo. E, de futuro, ela sabia que tudo o que estivesse relacionado com aquelas pedras era agora carga minha.

Em segundo lugar, o facto de mergulhar nos pormenores, por vezes complicados, das responsabilidades domésticas fez-me apreciar mais tudo o que Kate tinha estado a fazer, e simpatizar (em vez de me irritar) com tudo o que tinha sido esquecido. "Não percebo como conseguiste fazer tudo isto sozinha", comentei mais do que uma vez depois de um dia passado a perseguir uma ou outra tarefa doméstica.

Em terceiro lugar, as minhas novas funções tornaram-me mais empenhado na minha própria família. Em vez de ir ter com a minha mulher para lhe perguntar o que está a acontecer e quando, agora sei eu próprio. Ou, pelo menos, sei mais do que sabia, o que é particularmente importante para as responsabilidades que envolvem os nossos filhos.

Por último, estamos a servir de modelo de equidade para as nossas duas filhas, que acabarão por ter relacionamentos. E esperamos que a justiça, a cooperação e a boa comunicação sejam princípios orientadores das suas relações. Quanto mais me virem fazer, mais esperarão esse nível de empenhamento e esforço dos seus parceiros.

Este exercício é simples e eficaz, o que é o melhor tipo de "truque de vida". Recomendo que reserve uma hora para fazer o Desafio dos Post-it. Revisite-o anualmente para manter o equilíbrio - na verdade, o seu primeiro Post-it Note poderá ser para organizar o Desafio. Faça-o pelo seu parceiro, pelos filhos, pela sua relação e por mais equidade na sua vida.