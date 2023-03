Há uma nova acusação no caso da morte do cidadão ucraniano nas instalações do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras do aeroporto de Lisboa, em março de 2020.

Depois da condenação dos três inspetores que estiveram dentro da sala com o imigrante, o Ministério Público acusa agora o na altura diretor do SEF de Lisboa, dois inspetores coordenadores e dois vigilantes.

Segundo a acusação, a que a CNN Portugal teve acesso, em causa estão os crimes de homicídio negligente por omissão, sequestro e ainda denegação de justiça.

O Ministério Público considera que os inspetores coordenadores Maria Vieira e João Agostinho tivessem agido quando viram o cidadão ucraniano algemado atrás das costas "...provavelmente a morte de Ihor Homeniuk não se teria verificado."

Além disso, o procurador refere o na altura diretor do SEF de Lisboa, António Sérgio Henriques que omitiu as circunstâncias da morte de Ihor nos relatórios, nomeadamente a força física utilizada pelos três inspetores já condenados. A informação que chegou à direção do SEF e consequentemente à tutela, foi a de morte por causas naturais, impedindo a IGAI de atuar.

"A Inspeção Geral de Admistração Interna não abriu de imediato processo de natureza disciplinar, o que (...) apenas determinou no dia 30 de março de 2020, após ter conhecimento através da estação TVI", lê-se no processo.