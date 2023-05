Várias pessoas morreram depois de uma tempestade de poeira ter causado a colisão entre 40 a 60 carros na maior autoestrada do estado norte-americano do Illinois.

A informação, que já foi confirmada oficialmente, acrescenta que foi encerrado o troço entre Sangamon e Montgomery na Interestadual 55.

O capitão da polícia do estado do Illinois confirmou que estavam no local "40 a 60 carros". Ryan Starrick referiu "várias mortes", apontando que mais de 30 pessoas já foram hospitalizadas. Pelo menos duas carrinhas incendiaram-se na sequência das colisões.

"A Interestadual 55 a sul de Sangamon e a norte de Montgomery continua fechada em ambas as direções porque houve várias colisões causadas por uma tempestade de poeira, que afetou gravemente a visibilidade", informa o Departamento de Transportes do Illinois.

Um vídeo partilhado nas redes sociais mostra um grande cenário de destruição, com vários camiões empilhados e muita poeira.

