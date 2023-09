Procura quarto no Algarve? São 600€ e faça o favor de sair até março, que há turistas para entrar

Quarto em T21 a 900 euros. A menos de 300, só beliches partilhados e com frigorífico ao lado. Procurar quarto em Lisboa é isto: já não é arrendar, é “co-living”

Amadora, o paraíso para casais que têm de enfiar a vida num quarto por 700 euros. Odivelas com casas para estudantes que parecem consultórios abandonados. Já nem os arredores escapam à especulação

Bem-vindo ao Algarve. Terra de vastos areais, calor e peixinho na brasa. Terra onde o inglês e o alemão parecem línguas oficiais. Terra onde a maioria dos anúncios de quartos para arrendar custam mais do que 500 euros. Mal-vindo ao Algarve.

Se não acredita, aqui vão os números: de 97 anúncios que surgem no portal imobiliário Idealista, 37 custam mais de 500 euros. É no valor da nota roxa que está a maior parte da oferta no distrito de Faro.

Uma terra onde os senhorios explicam que têm quartos para estudantes a 500, 600, 700 euros, como se a renda do quarto fizesse parte do investimento ao qual a profissão, mais tarde ou mais cedo, há de dar o retorno. Se der…

Neste anúncio, por exemplo, na principal avenida de Faro, pede-se 600 euros por quarto. Descrevem-se as vistas, o “soalho é de tacos de madeira envernizados” e a cozinha foi “renovada há cerca de 10 anos com azulejos da marca Viúva de Lamego nas paredes”. Ah, e dá para dividir.

São 600 euros... mas tem azulejos Viúva Lamego (o anúncio diz Viúva de Lamego, mas a marca não tem a preposição de)

Assim como neste, surge em vários dos anúncios mais caros do Algarve a referência de que o quarto pode ser dividido, pagando o mesmo valor. Como este, que custa 950 euros em Albufeira. A compensar o mobiliário já ‘démodé’, há piscina e praia perto. Em Faro, também há este quarto, a 800 euros, mas não dá para dividir a despesa nem a cama.

Entrar com data de saída

O turismo é o motor da economia do Algarve. E há quem não esconda, nos anúncios, que prefere um sotaque não português pela manhã. Neste anúncio, em Lagos, o quarto custa 600 euros mensais. E o que diz o proprietário? “Eu gostaria de alguém quieto que falasse alemão ou um bom inglês”. Pela formulação da frase, poderá também ser um expatriado que se deixou apaixonar pela paisagem.

Falar línguas é critério de arrendamento no Algarve

Mas, depois, há um conjunto de anúncios onde se torna claro que os turistas são a prioridade mal o sol começa a aquecer. Há quartos para arrendar, sim. Pode entrar, sim. Mas com data de saída bem marcada.

Neste “B&B de 1 de novembro a 31 de março poderá encontrar isto e muito mais”. Isto é jardim privado, piscina, sauna e banheira de hidromassagem perto de Carvoeiro. Pela módica quantia de 600 euros mensais por quarto.

Em Portimão, dá para arrendar quarto de novembro a janeiro. Com sorte, até fevereiro. O estilo é moderno e industrial, com bom gosto. Só há uma falha: “não há micro-ondas”. Bem, o preço mensal são 650 euros. Decida agora o leitor se é a segunda falha ou não.

Para arrendar, só nos meses de inverno

Em Lagos, há também esta moradia com cinco quartos. Cada uma das divisões custa 549 euros. Mas, mesmo que esteja disposto a pagar este preço, no anúncio vem o aviso em letras maiúsculas, que não replicamos aqui: “disponível até março”.

Quartos a menos de 300 euros? Ceda no espaço

Em todo o distrito de Faro, por menos de 300 euros, surgem apenas oito anúncios. Destacamos dois.

Neste, em Silves, são 250 euros por um quarto. A senhoria vive na casa, que descreve como “acolhedora” e num “sítio bastante calmo”, estando disposta a uma visita “sem compromisso”. Por este valor, não espere é espaço. Ao entrar no quarto, de cada lado da porta, há um armário. Cabe uma cadeira, cama e mesa de cabeceira.

É apertado, sim. Por 250 euros

As tradicionais camaratas também não falham no Algarve. Em Lagos, surge o anúncio de um dormitório com seis camas em beliches. Cada cama custa 260 euros por mês. Cozinha, casa de banho e terraço também são partilhados, lá está.