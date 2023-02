A imprensa internacional destacou esta quinta-feira o fim dos ‘vistos gold’ como parte do pacote de medidas avançadas pelo briefing do Conselho de Ministros, dedicado ao tema da habitação.

A Reuters divulgou o tema com o título “Portugal acaba com os vistos gold e reduz alugueres Airbnb para enfrentar a crise imobiliária”, descrevendo como “robusto” o pacote de medidas lançado pelo Governo.

Este órgão de comunicação social anunciou o fim do programa dos ‘vistos gold’ descrevendo-o como um esquema “controverso” e salientou a proibição das novas licenças para Airbnb e outros alugueres para férias de curto prazo.

Já o Financial Times anuncia: “Portugal junta-se à repressão aos 'vistos gold' para ricos”, enquadrando o país enquanto o segundo a acabar com o esquema no espaço de uma semana, a seguir à Irlanda. A publicação descreve ainda que Portugal aboliu um programa que ajudou a atrair o investimento estrangeiro, mas “gerou polémica”.

A publicação económica indica ainda que o primeiro-ministro, António Costa, justificou o fim da concessão de novos vistos gold com o “combate contra a especulação de preços no setor imobiliário”, ao passo que a Irlanda se justificou com “advertências da UE” sobre questões de segurança.

O ElPaís diz que “Portugal revoluciona a sua política de habitação: vai proibir novos apartamentos turísticos e elimina 'vistos gold'”, ao desenhar um plano que inclui o “arrendamento forçado de imóveis vazios”, bem como um “teto máximo” nos preços.

Ainda em Espanha, o elEconomista aponta para Portugal como o “segundo país da União Europeia (UE) a acabar com os ‘vistos gold’”. De modo a “enfrentar a crise imobiliária”, o jornal destaca que o Governo português pôs fim ao regime de vistos, enquadrando a medida no seguimento da decisão tomada pela Irlanda.

A decisão portuguesa “insere-se num plano de choque aprovado na quinta-feira”, acrescenta.

Também a Bloomberg anuncia que “Portugal encerrará o programa ‘vistos gold’ após aumentos nos preços das casas”, salientando que o país toma esta decisão enquanto “tenta resolver a falta de propriedades acessíveis numa das economias mais pobres da Europa Ocidental”.