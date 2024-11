Incêndio em habitação no Porto faz quatro feridos e deixa uma família desalojada

Detido suspeito de matar a tiro jovem de 19 anos no Barreiro

Quatro pessoas sofreram esta terça-feira ferimentos ligeiros na sequência de um incêndio que deflagrou numa habitação do bairro social da Fonte da Moura, no Porto, que deixou temporariamente desalojada uma família, disse fonte da autarquia.

Segundo fonte da Câmara do Porto, o fogo deflagrou numa habitação no 3.º piso de um edifício do bairro, na Rua de Angola, onde vivia uma família composta por mãe e três filhos e quando esta não se encontrava em casa.

Os quatro feridos ligeiros por inalação de fumo são vizinhos, designadamente uma jovem, de 19 anos, que por estar grávida foi encaminhada ao Centro Materno Infantil do Norte, uma mulher, de cerca de 40 anos, e dois homens, de 37 e cerca de 50, transportados ao hospital de Santo António, disse.

O alerta foi dado às 09:04 e às 09:20 o fogo estava já circunscrito, referiu a fonte, acrescentando que a casa ficou sem condições de habitabilidade e a família terá alojamento temporário através da Segurança Social.

“A [empresa municipal responsável pela habitação] Domus Social vai já hoje dar início ao processo para encontrar alojamento definitivo para a família”, adiantou.

A Polícia Judiciária foi chamada a investigar o caso.

No local estiveram elementos dos Sapadores do Porto, dos Voluntários Portuenses e da Polícia Municipal.