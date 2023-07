Grupo de 61 crianças espanholas entre as 77 pessoas retiradas durante incêndio de Cascais

Um grupo de 61 crianças espanholas está entre as 77 pessoas que tiveram de ser retiradas na terça-feira por causa do incêndio que deflagrou na localidade do Zambujeiro, em Alcabideche, concelho de Cascais, disse esta quarta-feira o comandante Elísio Oliveira.

Num ponto de situação à comunicação social no posto de comando, cerca das 13:15, o comandante regional de Emergência e Proteção Civil de Lisboa e Vale do Tejo disse que tiveram de ser retiradas um total de 77 pessoas daquela zona por causa do fogo.

“Mantemos o número de 77 pessoas que foram para as zonas de apoio, das quais 61 são crianças. É um grupo de escuteiros espanhóis. Neste momento, está tudo a ser preparado para recolherem os seus equipamentos e regressarem ao seu país”, precisou aos jornalistas.

As autoridades estão a avaliar se as restantes pessoas têm condições para regressar a casa porque “algumas delas são idosas” e há que “garantir o seu bem-estar para que possam voltar às suas habitações”, afirmou.

Em relação aos feridos, Elísio Oliveira disse que há a registar esta quarta-feira mais um bombeiro ferido, com um pé torcido, que está a ser avaliado.

No ponto de situação feito às 11:00, o comandante especificou que, dois dos feridos tiveram alta, cinco estão no Hospital de Cascais “em acompanhamento” e um está no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, devido a uma lesão ocular.

Na terça-feira à noite, a Proteção Civil tinha dito que nove bombeiros sofreram ferimentos ligeiros no combate às chamas, sobretudo em “situações de exaustão”, enquanto quatro civis foram assistidos “por inalação de fumos”.

Referindo-se ao combate ao incêndio, o comandante Elísio Oliveira explicou que o objetivo é continuar “todo o trabalho que tem sido desenvolvido até este momento” e manter este dispositivo ao longo do dia “para garantir a consolidação de todo o perímetro do incêndio”.

Questionado sobre a previsão de aumento da intensidade do vento, Elísio Oliveira disse que “há sempre um conjunto de fatores que não dependem dos combatentes”, mas vão manter o trabalho com ferramentas mecânicas, com as máquinas de rasto e com o apoio através de linhas de água para “garantir que, em todo o perímetro do incêndio, se consegue fazer uma separação entre o que é verde e o que está queimado para garantir que não haverá reativações”.

O comandante destacou ainda o trabalho de todas as forças envolvidas no combate a este incêndio, afirmando que foi de cooperação.

“Os bombeiros têm sido excelentes em todo o trabalho, tal como os elementos do ICNF [Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas] e os elementos no INEM no apoio a todos os elementos que foram assistidos e evacuados. Tem sido um trabalho de cooperação de todas as entidades”, destacou.

O fogo florestal deflagrou perto das 17:00 de terça-feira, no Zambujeiro, em zona de serra, e, com a força do vento, as chamas encaminharam-se para uma densa malha urbana, sem chegar, contudo, a queimar casas ou outro edificado.

O incêndio foi dado como dominado pelas 04:00.

Pelas 14:00 estavam no terreno 453 operacionais, 144 veículos e três meios aéreos.