Incêndio em Leiria entrou em fase de resolução. Mas o vento "pode vir a complicar" o trabalho dos bombeiros "nos próximos dias"

O incêndio que deflagrou ao início da tarde desta quarta-feira na Caranguejeira, no concelho de Leiria, está em fase de resolução desde as 20:14, informou à Lusa fonte da Proteção Civil.

Segundo o Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil de Leiria, “durante toda a noite e a manhã de amanhã [quinta-feira], vai manter-se a consolidação do incêndio, com um grande perímetro e com uma vigilância apertada nos próximos dias”.

“Não temos indicação de infraestruturas afetadas. O vento complicou a ação dos bombeiros e pode vir a complicar nos próximos dias. Espera-nos muito trabalho”, acrescentou a mesma fonte.

O vereador da Proteção Civil da Câmara de Leiria, Luís Lopes, afirmou à Lusa que “apesar de o incêndio estar em resolução vai manter-se um dispositivo com alguma dimensão”.

“Temos duas máquinas de rasto para fazer perímetro e com a humidade que está a cair com a chegada da noite, à partida, o incêndio deve ficar consolidado até amanhã, mas vamos manter a vigilância ativa nos próximos dias”, assegurou o autarca.

Luís Lopes alertou ainda para a subida de temperatura nos próximos dias, o que “aumenta tendencialmente o risco de incêndio”, pelo que vão manter equipas preposicionadas e vários meios naquele território.

A página da internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil informava que às 20:56 estavam mobilizados 253 operacionais, apoiados por 82 veículos e 2 meios aéreos.

O alerta para o fogo foi dado pelas 13:53.