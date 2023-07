Incêndio em Cascais dado como dominado. Circulação na A5 já foi restabelecida

Incêndio de grandes dimensões perto do Hospital de Cascais faz um ferido. Mais de 650 bombeiros no combate às chamas

A circulação foi reaberta na A5, entre os nós de Alvide e de Cascais, nos dois sentidos, anunciou esta madrugada a Brisa Autoestradas, em comunicado enviado à Lusa.

A retoma da circulação surge depois de ter sido dado como dominado, pelas 04:00, o incêndio que deflagrou em Alcabideche, no concelho de Cascais, estando no local 591 operacionais, apoiados por 182 viaturas, de acordo com o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

O incêndio florestal deflagrou perto das 17:00 em Alcabideche, no distrito de Lisboa.

Nove bombeiros sofreram ferimentos leves nos combates às chamas, maioritariamente todos por “situações de exaustão”, e quatro civis foram assistidos “por inalação de fumos”, acrescentou o comandante do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil da Grande Lisboa, Hugo Santos, num ponto da situação realizado pelas 23:45 de terça-feira.

O incêndio florestal levou à retirada de perto de 90 pessoas “por precaução”, incluindo dois grupos de escuteiros portugueses e espanhóis, adiantou à Lusa o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras (PSD).

Hugo Santos detalhou que foram retirados moradores das localidades do Zambujeiro, Cabreiro ou Murches.

Foram ainda retirados cerca de 800 animais provenientes do canil municipal e da Associação São Francisco de Assis, que foram transferidos para outro pavilhão municipal, explicou Carlos Carreiras.