Incêndio de grandes dimensões perto do Hospital de Cascais faz um ferido. Mais de 400 bombeiros e 13 meios aéreos no terreno

Um incêndio de grandes dimensões está a ser combatido por 420 operacionais na zona do Zambujeiro, em Alcabideche, no concelho de Cascais. No local estão ainda mais de 100 viaturas e 13 meios aéreos.

O fogo está a lavrar em duas frentes e está a ser empurrado por ventos de quase 40 quilómetros por hora, encontrando-se perto do Hospital de Cascais. A Proteção Civil garante, por agora, que aquela unidade hospitalar está segura e a funcionar com normalidade, não havendo risco de evacuação.

Um bombeiro acabou por ficar ferido na sequência do fogo, com as autoridades a ordenarem o corte de várias vias, uma vez que as chamas estão perto de zonas urbanas.

A circulação na Autoestrada 5 (A5) foi cortada nos dois sentidos entre os nós de Alvide e de Cascais. “O trânsito está a ser desviado para a Autoestrada 16 (A16)”, acrescentou uma fonte da GNR à agência Lusa.

O alerta para o fogo foi dado por volta das 17:00, sendo que as chamas lavram perto de uma zona habitacional.