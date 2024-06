Incêndio destrói pensão na Covilhã e deixa dois homens desalojados

Duas pessoas ficaram desalojadas na sequência de um incêndio num edifício do centro histórico da Covilhã onde funcionava uma pensão com dez camas.

O alerta foi dado pelas 17:15 desta sexta-feira e no momento não se encontrava ninguém na unidade hoteleira, localizada no Largo do Canto, próximo do Jardim Público da cidade.

Segundo o presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, há indícios de que as chamas terão começado na lavandaria e alastrado aos restantes pisos, sendo que no último andar, onde não vivia ninguém, existiria uma quantidade desordenada de roupa e outros objetos.

O autarca adiantou à agência Lusa que as duas pessoas desalojadas, residentes no piso inferior, que ficou afetado pela água do combate ao fogo, são dois homens de meia-idade e vão ser encaminhados para uma casa de emergência do município.

O imóvel, destruído pelas chamas, tinha quatro pisos e nos dois do meio funcionava a pensão, até quinta-feira ocupada com hóspedes.

O comandante dos Bombeiros Voluntários da Covilhã, Luís Marques, adiantou que quando os bombeiros chegaram ao local o primeiro piso ardia com intensidade e a prioridade foi confinar o incêndio ao edifício, numa zona com ruas muito estreitas e de difícil acesso.

“Estamos a falar de casas em madeira, com paredes em tabique, com telhados também expostos. A primeira missão foi tentar confinar o incêndio a este edifício e depois proceder ao controlo do incêndio”, sublinhou Luís Marques.

De acordo com o comandante dos Bombeiros da Covilhã, no distrito de Castelo Branco, os acessos são uma dificuldade nesta área e foi necessário unir mangueiras para chegar ao local.

Pela mesma hora a corporação foi acionada para mais duas ocorrências, uma delas com feridos e necessidade de desencarceramento.

No combate às chamas estiveram envolvidos 44 operacionais, apoiados por 15 viaturas.