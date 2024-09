"Neste momento, já temos casas a arder". Incêndio em Albergaria-a-Velha atinge "casas de primeira habitação"

Perigo máximo de incêndio rural em mais de 100 concelhos do continente

Várias habitações estão a arder em Albergaria-a-Velha, no distrito de Aveiro, devido ao incêndio que começou no concelho vizinho de Sever do Vouga, informou fonte da autarquia.

“Neste momento, já temos casas a arder. Temos na Cruzinha a arder uma casa e outra na vila das Laranjeiras. São casas de primeira habitação”, disse esta segunda-feira à Lusa o presidente da Câmara de Albergaria-a-Velha, António Loureiro.

O autarca referiu ainda que as autoridades já procederam à evacuação do bairro Brandão Gomes e foi também pedido para evacuar o lugar da Cruzinha.

A Câmara decidiu ainda que esta segunda-feira não iria haver aulas, tendo sido marcado um ponto de encontro para a população junto ao cinema no centro de Albergaria, referiu António Loureiro.

“Neste momento temos o fogo com várias projeções por todo o concelho. Não temos meios. Neste momento, um dos grandes dramas é a falta de meios”, disse o autarca, adiantando que os meios aéreos ainda não estão ativos.

Ainda segundo António Loureiro, a autoestrada A25 e o Itinerário Complementar (IC) encontram-se cortados ao trânsito naquela zona.

Pelas 08:50, segundo a informação disponível no ‘site’ da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), estavam a combater este incêndio que deflagrou na tarde de domingo 168 operacionais, apoiados por 57 viaturas.

Uma grande nuvem de fumo cobre neste momento a cidade de Aveiro.