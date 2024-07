Pelo menos sete feridos em incêndio em Alcabideche. Mais de 300 bombeiros e 12 meios aéreos combatem as chamas

Um incêndio deflagrou este domingo em mato pelas 12:20 em Alcabideche, no concelho de Cascais, Lisboa.

Pelas 16:30, tinha já provocado sete feridos leves, incluindo seis bombeiros, com queimaduras ligeiras, segundo confirmou a CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI) junto de Pedro Araújo, comandante dos Bombeiros da Parede. Foram transportados para o hospital de Cascais.

O outro ferido, um civil, deverá ser um fotojornalista que se magoou em trabalho. Um veículo ficou também parcialmente danificado.

Ao final da tarde, apurou a CNN Portugal (do mesmo grupo da TVI), o incêndio já estava rescaldado no flanco esquerdo. Contudo, no flanco direito, ainda está ativo, o que obriga à recolocação de meios.

Nesta fase também já não há casas em perigo, uma vez que foram posicionados meios para fazerem frente à passagem das chamas.

A combater este fogo estavam, pelas 17:45, 373 bombeiros, apoiados por 107 viaturas e 12 meios aéreos, segundo o site da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC). São números que têm vindo, de forma consistente, a aumentar ao longo da tarde.

O forte vento que se faz sentir no local é um dos principais obstáculos ao combate. As autoridades consideram que, nesta fase, o incêndio se encontra controlado.

O mesmo afirmou o presidente da Câmara Municipal de Cascais, Carlos Carreiras, após as 15:00, considerando que o fogo estava em vias de ser controlado, não tendo sido necessário proceder a evacuações, apesar da proximidade das chamas.

Ainda assim, vários populares decidiram sair das suas casas, alguns transportando animais de companhia.

Devido ao incêndio, várias vias de acesso estão com restrições na circulação, com controlo policial.

As causas do incêndio não estão determinadas. Nos últimos dois anos, foram registados incêndios de proporções elevadas na freguesia de Alcabideche.