Um ferido em incêndio habitacional no Lavradio

Uma pessoa sofreu ferimentos ligeiros na sequência de um incêndio que deflagrou às 09:15 numa habitação na zona do Lavradio, no concelho do Barreiro, segundo o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal.

De acordo com a proteção civil, o incêndio, que ainda está a ser combatido, ocorreu numa casa não habitada.

No combate às chamas estão 26 operacionais com 11 carros dos bombeiros do Barreiro, Sul Sueste e Moita.

O ferido foi transportado para o Hospital de Nossa Senhora do Rosário, no Barreiro, distrito de Setúbal.