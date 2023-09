Bombeiros combatem incêndio nos Pavilhões do Parque das Caldas da Rainha

Um incêndio deflagrou esta segunda-feira à tarde nos centenários pavilhões do Parque D. Carlos I, nas Caldas da Rainha, e está a ser combatido por 43 operacionais, informou o Comando Sub-Regional do Oeste.

O fogo deflagrou às 16:41 “e está a afetar apenas um dos conjuntos dos Pavilhões do Parque”, disse à agência Lusa o comandante operacional de sala do Comando Sub-Regional do Oeste, Micael Pereira.

De acordo com o mesmo responsável, apesar de os pavilhões se localizarem na zona histórica das Caldas da Rainha, distrito de Leiria, “não há casas em risco” e, às 17:40, “as chamas estavam a começar a ceder aos meios” de combate.

As chamas estavam a ser combatidas por 43 operacionais apoiados por 14 veículos.

Os pavilhões do parque foram projetados nos finais do século XIX por Rodrigo Berquó para serem o novo Hospital D. Carlos I. O projeto previa a construção de sete pavilhões, destinados a enfermarias, uma galeria com 55 metros de comprimento e instalações sanitárias.

Berquó morreu antes da conclusão do projeto e os pavilhões nunca chegaram a cumprir essa função, tendo servido, durante mais de 100 anos, para albergar um quartel militar, uma esquadra da polícia e uma escola secundária. Atualmente estão desativados e parte deles foram concessionados à Visabeira, para a construção de um hotel de cinco estrelas.