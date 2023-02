Um incêndio numa casa de habitação em Antas, freguesia de Esposende, no distrito de Braga, deixou desalojadas quatro pessoas, duas mulheres e duas crianças, segundo fontes da proteção civil e dos bombeiros.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Cávado, em Braga, disse à agência Lusa que o alerta para o incêndio urbano foi dado pelas 23:50 de sábado, na Avenida Santa Tecla, em Antas, Esposende.

Devido ao incêndio que atingiu uma moradia, “quatro pessoas, dois adultos e duas crianças, ficaram desalojadas e foram acolhidas temporariamente por vizinhos”, acrescentou.

O comandante dos Bombeiros Voluntários de Esposende, Júlio Melo, disse à Lusa que devido ao incêndio ficaram desalojadas duas mulheres e duas crianças (um menino com 3 anos de idade e um bebé, também do sexo masculino, com cinco meses).

“São duas senhoras e duas crianças, que tinham chegado ontem [sábado] de férias do estrangeiro”, acrescentou.

Segundo o responsável, os quatro desalojados foram acolhidos por vizinhos, porque a moradia “ficou sem condições de habitabilidade”.

“À chegada da primeira equipa [de socorro] ao local, o telhado [da moradia unifamiliar] já estava todo tomado pelas chamas”, disse.

Júlio Melo explicou, ainda, que a construção do suporte do telhado era em madeira, o mesmo acontecendo com o revestimento dos compartimentos, o que terá facilitado a propagação das chamas.

Os moradores “aperceberam-se do incêndio no primeiro piso”, onde se localizavam os quartos.

Devido ao fogo, “dois quartos e uma casa de banho ficaram destruídos na totalidade” e um outro quarto “ficou parcialmente afetado”, relatou o comandante.

As quatro pessoas foram realojadas “porque o resto da casa ficou sem condições de habitabilidade”, concluiu.

No local do incêndio estiveram os Bombeiros Voluntários de Esposende com 11 elementos e três veículos e a GNR com dois homens e uma viatura.