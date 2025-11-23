Incêndio de grande dimensões destrói armazém agrícola  - TVI

Incêndio de grande dimensões destrói armazém agrícola 

  • Pedro Ramos Bichardo
  • Há 24 min

Animais foram salvos, mas não têm o que comer, porque mais de 600 fardos de palha foram reduzidos a cinzas

As chamas atingiram a Herdade da Horta Nova, junto ao Monte da Contenta, em Arronches, distrito de Portalegre, na manhã de sábado. Um armazém agrícola, que teria cerca de 600 fardos de palha, ficou totalmente destruído, assim como o alimento para os animais.

Ao que a CNN Portugal apurou, junto do local do incêndio, estava um rebanho de ovelhas que foi salvo pelo proprietário no momento do alerta. 

O alerta foi dado as 10:31 e os trabalhos só entraram na fase de conclusão mais de 10 horas depois. 

No local estiveram 29 operacionais, apoiados por 14 veículos dos Bombeiros de Arronches, Elvas e Campo Maior, além dos elementos da Guarda Nacional Republicana. 

Não há registo de feridos. Nesta manhã deste domingo ainda se encontravam em trabalhos de consolidação sete operacionais, apoiados por duas viaturas. A Polícia Judiciária já está a investigar o caso.

