Incêndio "de grandes dimensões" consome armazéns na zona industrial do Porto

Um incêndio "de grandes dimensões" está a consumir armazéns do concessionário automóvel Auto Sueco, na zona industrial do Porto, disse à Lusa fonte do Regimento Sapadores Bombeiros.

Trata-se de "um incêndio de grandes dimensões para o que a cidade está habituada", afirmou a mesma fonte, adiantando também que, além dos Sapadores, no local já estão os Bombeiros Voluntários Portuenses, a que se deverão juntar outras corporações.

De acordo com a página oficial da Proteção Civil, o alerta foi dado às 13:38, estando no local 12 meios terrestres e 37 operacionais.

Pelas 14:20, de acordo com fontes da Polícia Municipal, da PSP do Porto e da proteção civil, verificava-se o corte total da Rua Manuel Pinto de Azevedo, bem como da Avenida AEP no sentido sul-norte.