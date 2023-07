Um incêndio deflagrou durante a tarde deste domingo, por volta das 17:00, junto à estação ferroviária de Benfica.

De acordo com fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, no local estão seis viaturas desta unidade e uma dos Bombeiros Voluntários da Ajuda. O fumo negro pode ser visto da Segunda Circular.

Ao que a CNN Portugal conseguiu apurar no local, os operacionais conseguiram extinguir o incêndio menos de uma hora depois de ter surgido o primeiro alerta.