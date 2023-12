Incêndio em habitação provoca dois desalojados em Ourique

Um casal ficou este domingo desalojado após um incêndio na sua habitação, na União das Freguesias de Garvão e Santa Luzia, no concelho de Ourique (Beja), disse à agência Lusa fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta foi dado pelas 20:08, tendo o incêndio deflagrado numa cozinha e, depois, alastrado a uma sala.

A fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou ainda que o casal foi assistido no local, não carecendo de tratamento hospitalar.

Fonte da GNR disse à agência Lusa que o casal, um homem de 78 anos e uma mulher de 69 anos, foram realojados numa casa pertencente ao município de Ourique.

No local estiveram 17 operacionais e da GNR, apoiados por sete veículos.