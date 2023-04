Um total de 21 pessoas morreram durante um incêndio que deflagrou num edifício de um hospital de Pequim. De acordo com informações da CGTN, os funcionários do hospital foram obrigados a evacuar o edifício, com pelo menos 71 pessoas a serem retiradas da ala de internamentos do centro hospitalar de Changfeng.

Vídeos do incêndio circulam nas redes sociais, revelando não só o fumo a sair do prédio, como o desespero de quem lá estava a tentar sair pelas janelas, em alguns casos, com recurso a cordas improvisadas com lençóis.



#CHINA: Fire kills 21 in a #Beijing's Changfeng Hospital, A total of 71 people were evacuated and transferred after the rescue work pic.twitter.com/xyFurG7AXS — Amit Sahu (@amitsahujourno) April 18, 2023

O alerta inicial foi dado por volta das 13:00 locais (6h00 em Lisboa), com as equipas de resposta de emergência a darem o incêndio como extinto cerca de meia hora depois. As operações de resgate duraram mais de duas horas.

Os incêndios em hospitais são raros na China, segundo a Reuters, e as causas ainda estão a ser investigadas.