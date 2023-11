Incêndio urbano provoca quatro feridos no Porto

Um incêndio no primeiro piso de um prédio de quatro andares na Travessa Nova do Covelo, no Porto, causou esta sexta-feira dois feridos graves e dois ligeiros, todos com mais de 70 anos, revelou à Lusa fonte dos Bombeiros Sapadores.

O alerta foi dado pelas 17:44 e o incêndio obrigou a que o prédio fosse evacuado, acrescentou a fonte.

Os quatro feridos foram transportados para o Hospital São João, disse ainda.

Fonte da Proteção Civil do Porto confirmou à Lusa que a travessa, de sentido único, foi cortada ao trânsito, situação que se mantinha pelas 18:50.

No combate às chamas estão também os Bombeiros Portuenses.