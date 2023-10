Fogo no concelho da Calheta continua ativo em duas freguesias e a ameaçar casas

O incêndio que deflagrou na quarta-feira no concelho da Calheta, Madeira, e motivou a evacuação de um hotel, continua ativo e alastrou-se a outra freguesia, indicou hoje o presidente do município, Carlos Teles, adiantando que o combate envolve 25 operacionais.

“Por enquanto, não há casas em perigo, mas a verdade é que este incêndio é numa zona baixa da freguesia, numa zona habitacional”, disse o autarca em declarações à agência Lusa, explicando que o pavilhão gimnodesportivo da localidade está “preparado para qualquer situação” em que seja preciso retirar mais pessoas de casas ou alojamentos.

O incêndio deflagrou cerca das 18:00 na freguesia dos Prazeres, no município da Calheta, na zona oeste da Madeira, e motivou a retirada de 120 hóspedes do Hotel Jardim Atlântico”, cerca das 20:00, embora o fogo não tenha atingido a infraestrutura.

Os hóspedes foram encaminhados, por precaução, para o pavilhão gimnodesportivo dos Prazeres, onde pernoitaram, sendo que alguns foram hoje para outro hotel e cerca de 40 ainda lá se encontram.

De acordo com o presidente da autarquia, durante a noite as chamas passam para a zona da Maloeira, na freguesia contígua da Fajã de Ovelha, mantendo-se agora com duas frentes ativas.

“Temos, neste momento, 11 viaturas e 25 homens no terreno e estamos à espera do helicóptero, que deve estar a chegar”, disse Carlos Teles, adiantando que o combate envolve elementos dos Bombeiros Voluntários da Calheta, Voluntários Madeirenses (Funchal), Sapadores de Santa Cruz, Instituto de Florestas e Conservação da Natureza e equipa de proteção civil da Câmara Municipal.

Já foram solicitados reforços para auxiliar no combate às chamas, que continuam a ameaçar casas.

“Este não é um incêndio florestal, é um incêndio numa área urbana”, alertou, explicando que ocorre numa zona com muitas casas, terrenos agrícolas e pequenas manchas de floresta.

O fogo na freguesia dos Prazeres foi sinalizado pouco depois de um outro que lavrava na freguesia do Arco da Calheta, no mesmo concelho, ter sido declarado extinto, cerca das 18:00 de quarta-feira.

De acordo com o Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, desde o dia 04 de outubro foram registados vários focos de incêndios nos concelhos da Ribeira Brava, Ponta do Sol, Câmara de Lobos e Calheta, todos localizados na zona oeste da ilha.

O arquipélago da Madeira encontra-se em aviso meteorológico laranja desde a semana passada devido à persistência de valores elevados da temperatura máxima, que diariamente ultrapassa os 30 graus. A situação vai prolongar-se até às 18:00 de sábado.