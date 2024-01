Incêndio em casa de acolhimento em Miranda do Douro provoca “danos avultados”

Um incêndio ao início da manhã deste sábado na Casa de Acolhimento do Mosteiro Trapista de Santa Maria, a Mãe da Igreja, Miranda do Douro, provocou “danos avultados” na estrutura, uma vez que as chamas atingiram o telhado.

“Este incêndio, que ainda estamos a investigar, terá começado na lareira e propagou-se à estrutura do telhado. Ardeu parte de toda a estrutura, com danos em alguns quartos”, disse à agência Lusa o adjunto do comando dos Bombeiros Voluntários de Sendim, José André.

Segundo este responsável, o combate ao incêndio, que foi declarado extinto às 10:30, “foi muito demorado, porque há muitas camadas de madeira e esferovite” na construção o que obrigou os bombeiros a “fazerem a remoção de tudo para conseguir extinguir o incêndio”.

“Não há desalojados, mas os prejuízos são avultados, dadas as camadas de proteção e o isolamento térmico que tem” o edifício, especificou o adjunto do comando que também disse não haver vítimas nem feridos.

Segundo o Comando Sub-regional de Terras de Trás-os-Montes da proteção civil, o alerta foi dado pelas 06:31 e no local estiveram 31 operacionais apoiados por oito veículos dos Bombeiros Voluntários de Sendim, Mogadouro e Miranda do Douro.

No local da ocorrência, em Palaçoulo, concelho de Miranda do Douro, distrito de Bragança, estiveram também elementos da GNR e da proteção civil municipal de Miranda do Douro.

A Casa de Acolhimento do Mosteiro Trapista de Santa Maria, a Mãe da Igreja foi inaugurada no final do ano de 2020 e, na altura, iria ser habitada por 10 monjas, apesar de ter capacidade para colher 40.