Mãe e três filhos menores morrem em incêndio num edifício residencial no centro de Vigo

Uma mulher com cerca de 30 anos e três dos seus quatro filhos menores morreram na madrugada desta quarta-feira num incêndio num edifício residencial no centro de Vigo, Espanha.

Segundo a imprensa local, as vítimas mortais menores de idade eram duas meninas e um menino de 14, 12 e 11 anos. O jornal Voz da Galicia acrescenta que o pai das crianças que morreram e o outro filho menor estão internados em estado grave.

De acordo com as informações mais recentes, foram internadas nove pessoas na sequência do incêndio, seis em estado grave. No total, 18 pessoas precisaram de assistência hospitalar.

O incêndio deflagrou pelas quatro da manhã - menos uma hora em Lisboa - no rés do chão do edifício de cinco andares no centro da cidade de Vigo. Os vizinhos, escreve o El País, suspeitam de fogo posto, uma vez que o imóvel tem sido palco de inúmeras disputas, estando neste momento ocupado por cerca de 30 pessoas. As vítimas mortais viviam no quarto andar.

"Houve gente que saltou das janelas de trás e no quarto piso um homem pendurou-se na janela. Os bombeiros pediram-lhe que não se atirasse", contou ao El País uma vizinha do prédio da frente.

Até ao momento, ainda não há dados concretos sobre a causa das mortes, mas as autoridades suspeitam de asfixia devido a inalação de fumo.

Os vizinhos denunciaram ainda que os bombeiros levaram cerca de meia hora a chegar, e que o atraso no socorro terá comprometido as probabilidades de sobrevivência das vítimas.

A Polícia Científica admite a hipótese de fogo posto, devido aos vários apartamentos do edifício que estão ocupados e a várias denúncias por conflitos entre vizinhos por causa de tráfico de drogas.