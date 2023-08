A violência vista lá de cima: o fogo de Odemira pelo Sentinel-2 - a imagem, que imagem

A Agência Espacial Europeia (ESA) divulgou esta terça-feira uma imagem que mostra a dimensão e violência do incêndio em Odemira, no sul do país, e da onda de fumo que se desprende e é soprada em direção ao mar.

A imagem foi captada na segunda-feira pelo satélite Sentinel-2, do programa europeu de observação da Terra Copernicus, mostrando uma área já devastada pelo fogo, a zona a arder e uma nuvem de fumo denso que se estende para o mar e que a norte sobe quase até Vila Nova de Milfontes.

A imagem em cores reais foi sobreposta com informações dos canais de infravermelhos de ondas curtas dos instrumentos do satélite para destacar as fontes emissoras de calor - que, neste caso, se podem associar à frente de fogo.

Hundreds of firefighters are tackling the #IROdemira in Portugal 🔥



This @CopernicusEU #Sentinel2 image shows the #incêndio blowing smoke towards the Atlantic.

The emitting heat source was highlighted with the instrument's shortwave infrared signal.



📷 https://t.co/PA7Ut0tOjt pic.twitter.com/Mle7xC5zam — ESA Earth Observation (@ESA_EO) August 8, 2023

O incêndio, que deflagrou no sábado em São Teotónio, concelho de Odemira, era ao início da tarde desta terça-feira o mais preocupante, com uma área ardida de cerca de 7.000 hectares.

O comandante Nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, disse que devido ao incêndio foram evacuadas 20 povoações e um parque de campismo, num total de 1.424 pessoas deslocadas, sendo que a maioria, retirada preventivamente do parque de campismo São Miguel, já regressou.

A ESA lembra as temperaturas elevadas dos últimos dias em Portugal e diz que nas últimas semanas outros países do sul da Europa se têm confrontado com temperaturas elevadas e incêndios.

De acordo com a Organização Meteorológica Mundial julho de 2023 terá sido o mês mais quente de que há registo, lembra ainda a ESA em comunicado.