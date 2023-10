Homem de 47 anos detido por fogo posto em Moimenta da Beira

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 47 anos por ser suspeito de crime de incêndio florestal em Moimenta da Beira, no início deste mês, informou esta quarta-feira aquela organização policial.

“Foi detido um homem fortemente indiciado pela prática do crime de incêndio florestal, em Moimenta da Beira”, no distrito de Viseu, afirma num comunicado de imprensa a PJ, adiantado que a operação foi desenvolvida através do Departamento de Investigação Criminal de Vila Real.

A detenção do homem, “com 47 anos de idade, suspeito de ter ateado dois incêndios em áreas florestais”, foi feita esta terça-feira, em colaboração com a Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Núcleo de Proteção Ambiental e Posto Territorial de Moimenta da Beira.

“Os incêndios, ocorridos no dia 04 de outubro de 2023, consumiram áreas de mancha florestal, constituídas por mato e povoamento de pinheiro-bravo e colocaram em perigo uma vasta mancha florestal” no município de Moimenta da Beira, refere a PJ.

As chamas colocaram em perigo “povoamentos de pinheiro-bravo, carvalho e eucalipto e área agrícola”, com “diversas plantações de castanheiros e ameixieiras”.

Na mesma zona há também “vários edificados, de valor consideravelmente elevado, que apenas não foram consumidos devido à rápida deteção e intervenção dos bombeiros”, sublinha a Polícia Judiciária.

De acordo ainda com a mesma nota da PJ, o detido vai ser presente hoje a interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação tidas por adequadas.