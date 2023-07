Incêndio em prédio obrigou a evacuar rua no Porto. Bombeiros resgataram idoso do telhado

O incêndio ocorrido no quinto andar de um prédio de sete na Rua Cunha Júnior, em Paranhos, no Porto, foi dado como extinto pelas 15:00, revelou à Lusa fonte da Câmara do Porto.

Por erro da fonte inicialmente referido como sendo na Rua do Capitão Pombeiro, em Paranhos, no Porto, o incêndio obrigou à evacuação do edifício, acabando o combate ao fogo por terminar uma hora depois do alerta.

Segundo a fonte da autarquia, o “idoso que fugira para o telhado foi resgatado e, por precaução, transportado para o Hospital de São João”.

Registaram-se dois feridos ligeiros, para além do homem resgatado do telhado, confirmou.

Entretanto, disse ainda a fonte, o “trânsito foi reaberto na rua”.

Segundo a pagina da Proteção Civil estiveram no combate às chamas 25 bombeiros apoiados por oito viaturas.