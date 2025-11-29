Incêndio em prédio no Seixal faz uma vítima mortal e um ferido

Um incêndio deflagrou na madrugada deste sábado, pelas 03:00, no interior de um prédio, na Amora, concelho do Seixal. As autoridades procederam de imediato à evacuação do prédio e à retirada dos moradores para garantir a segurança de todos os residentes.

Do incêndio há a registar uma vítima mortal. Trata-se de um homem encontrado carbonizado no interior de um dos apartamentos onde, segundo as últimas informações, terá começado o fogo. As causas do incêndio estão a ser investigadas.

Há ainda a registar um ferido por inalação de fumo, que foi assistido no local pelos meios de emergência.