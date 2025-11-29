Incêndio em prédio no Seixal faz uma vítima mortal e um ferido - TVI

Incêndio em prédio no Seixal faz uma vítima mortal e um ferido

Bombeiros

As causas do incêndio estão a ser investigadas

Um incêndio deflagrou na madrugada deste sábado, pelas 03:00, no interior de um prédio, na Amora, concelho do Seixal. As autoridades procederam de imediato à evacuação do prédio e à retirada dos moradores para garantir a segurança de todos os residentes.

Do incêndio há a registar uma vítima mortal. Trata-se de um homem encontrado carbonizado no interior  de um dos apartamentos onde, segundo as últimas informações, terá começado o fogo. As causas do incêndio estão a ser investigadas.

Há ainda a registar um ferido por inalação de fumo, que foi assistido no local pelos meios de emergência.

Continue a ler esta notícia

Mais Vistos

06:16

Moradores de prédio no Cacém vivem pesadelo com casa transformada em ponto de encontro de toxicodependentes

Ontem às 20:37
1
05:35

Jornalistas da TVI ameaçados de morte no Alentejo ao tentar falar com trabalhadores imigrantes

Ontem às 20:33
2
06:17

Funerária usa dados de jovem morto para escapar a multa de trânsito

Ontem às 20:52
3
01:35

"Serial killer do Algarve". Acusado de matar e incendiar corpo de mulher há três anos conhece sentença

Ontem às 15:16
4
02:39

Marques Mendes garante que vai enviar diploma da eutanásia para o Tribunal Constitucional

Ontem às 22:15
5
00:53

Gata salva família de incêndio no Algarve

27 nov, 22:59
6
06:32

Banho de manhã ou à noite, quente ou frio? Não é a mesma coisa, entenda as diferenças

27 nov, 10:35
7
04:47

AAA. Esta doença é silenciosa e "pode ser fatal". Se não for detetada, "a taxa de mortalidade é de 75%"

24 nov, 09:30
8

Odete Semedo diz que "mão oculta" de Portugal tem ajudado Umaro Sissoco Embaló

Ontem às 11:40
9
01:31

Partos de grávidas estrangeiras duplicaram na ULS de São José

Ontem às 15:17
10
04:25

É uma "doença silenciosa" e os portugueses "estão em risco" de desenvolvê-la por causa da alimentação

26 nov, 10:24
11
01:36

Maioria dos pensionistas vai ter aumento de 2,8% em janeiro

Ontem às 22:14
12
Ver Mais

EM DESTAQUE

Funerária usa dados de jovem morto para escapar a multa de trânsito

Ontem às 20:52

De local de um homicídio a fábrica de droga e ponto de encontro de toxicodependentes: primeiro andar de prédio no Cacém é uma verdadeira "casa dos horrores"

Ontem às 20:39

Demitiu-se o médico que ganhou 700 mil euros em 22 dias. Diz-se alvo de tratamento "humilhante"

Ontem às 17:15

Chefe dos bombeiros do Fundão demite-se após violação coletiva em quartel de bombeiro de 19 anos

Ontem às 15:06
05:35

Jornalistas ameaçados de morte no Alentejo ao tentar falar com trabalhadores imigrantes

Ontem às 20:33
03:00

Recluso encontrado morto na prisão do Linhó com pano na boca. Guardas prisionais são os principais suspeitos

Ontem às 20:30
01:32

13 anos de violência. Homem detido por agredir e violar companheira na presença da filha

Ontem às 16:01

Agente da PSP salva bebé inanimado em Loures

Ontem às 11:44

Idosa desaparecida após sair sozinha da Urgência do Hospital da Feira

Ontem às 12:46
02:57

Sabe o que está a pagar na fatura de energia? Estes serviços podem ser desnecessários

Ontem às 15:14
00:53

Gata acorda família e evita tragédia em incêndio no Algarve

27 nov, 22:59