Um incêndio numa vivenda em Lourel, no concelho de Sintra, distrito de Lisboa, deixou um casal desalojado, depois de a habitação ter ficado sem condições de habitabilidade, adiantou hoje à Lusa fonte dos Bombeiros de Sintra.

O alerta para o incidente foi dado pelas 19:30 e como resultado do incêndio a moradia ficou parcialmente destruída, referiu o comandante dos Bombeiros Voluntários de Sintra, Ricardo Silvestre.

Os dois moradores, um casal, ficaram desalojados e foram acolhidos em casa de familiares, acrescentou.

Os Bombeiros de Sintra estiveram no local com 20 operacionais, apoiados por cinco viaturas, enquanto os Bombeiros de São Pedro de Sintra mobilizaram sete operacionais, com duas viaturas.

No local esteve ainda a GNR e Polícia Municipal de Sintra e os serviços municipais da Proteção Civil de Sintra.