Telemóvel explode enquanto carregava e provoca incêndio fatal em Sevilha

A explosão da bateria de um telemóvel que estava a carregar durante a noite iniciou um incêndio que vitimou quatro pessoas da mesma família no passado domingo, em Sevilha, Espanha.

A investigação do departamento de incêndios da Guardia Civil concluiu que as chamas tiveram origem num telemóvel deixado a carregar em cima de um sofá. O sobreaquecimento do aparelho terá levado à explosão da bateria.

Um casal e os dois filhos de 21 e 16 anos são as vítimas mortais deste incêndio. Os pais e o adolescente estavam a dormir no andar de cima quando o fogo começou e não conseguiram reagir a tempo de fugir.

Segundo testemunhos recolhidos pela agência EFE, o filho mais velho terá chegado a casa numa altura em que o incêndio já se estava a espalhar, escreve o El Mundo. O rapaz terá tentado salvar os pais e o irmão, mas sem sucesso.

A família tentou escapar para um terraço nas traseiras, mas as grades de acesso estavam trancadas e não conseguiram abri-las.

Os vizinhos foram alertados pelo filho mais velho e tentaram ajudar "com mangueiras", mas as chamas estavam descontroladas.