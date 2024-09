Camião "totalmente tomado" pelas chamas na VCI no Porto

Pelo menos dois mortos e 92 feridos no sul da China devido a super tufão Yagi

Um camião de transporte de vinho incendiou-se este sábado na Via de Cintura Interna (VCI), no Porto, junto à saída de Bessa Leite, no sentido Arrábida - Freixo, disseram à Lusa fontes dos bombeiros e Proteção Civil.

De acordo com os bombeiros e o comando sub-regional de Emergência e Proteção Civil, em causa está um veículo pesado de transporte de vinho que foi "totalmente tomado" pelas chamas.

A via está cortada ao trânsito, estando a ser feitos desvios ao mesmo no local.

O alerta foi dado às 09:06, estando a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a Guarda Nacional Republicana (GNR) no local a acompanhar a ocorrência.

Foram também chamados ao local os bombeiros voluntários de Coimbrões (Vila Nova de Gaia) e Portuenses.

Pelas 09:40, no local estavam 29 operacionais e nove meios terrestres.