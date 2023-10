Quatro meios aéreos e 107 operacionais combatem hoje um incêndio rural com três frentes em São Romão e São Mamede do Coronado, na Trofa, revelou à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto.

O alerta foi dado às 13:47 e, pelas 17:20, estavam no combate 15 corporações de bombeiros, num total de 107 operacionais apoiados por 31 viaturas e quatro meios aéreos, disse.

A fonte do comando sub-regional revelou não haver habitações em risco nem registo de feridos.