Um incêndio num apartamento no quarto andar de um prédio em Valongo, no distrito do Porto, causou esta quinta-feira um ferido e obrigou à sua evacuação, revelou à Lusa fonte dos bombeiros locais.

O alerta foi dado pelas 13:01 para a Praceta Visconde Oliveira Paço, artéria que foi, entretanto, cortada ao trânsito, acrescentou a fonte, situação que já não se verificava pelas 14:15, acrescentou fonte do Comando Sub-Regional da Área Metropolitana do Porto, dado o fogo já ter sido extinto.

Pelas 14:15, acrescentou o comando, “decorria a ventilação da habitação”.

Inalação de fumo foi a causa apontada pela fonte dos bombeiros para indicar a existência de um ferido.

Segundo a página da Proteção Civil, estiveram no combate às chamas 13 operacionais apoiados por seis viaturas.