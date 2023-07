Cine-Teatro de Vila Viçosa consumido pelas chamas. 77 bombeiros combatem incêndio

Os bombeiros estão a combater esta segunda-feira um incêndio no Cine-Teatro Florbela Espanca, em Vila Viçosa, no distrito de Évora, segundo fonte da Proteção Civil. Não é conhecida a origem do fogo.

Em imagens partilhadas pela Rádio Campanário nas redes sociais, é possível ver a cobertura do edifício, que se encontrava em obras, em chamas.

Em declarações à CNN Portugal, fonte da Proteção Civil esclareceu que o alerta para o incêndio foi dado às 17:35 e no local a combater as chamas encontram-se 77 bombeiros acompanhados por 27 viaturas.

Foram mobilizados bombeiros das corporações de Vila Viçosa, Évora, Alandroal, Estremoz, Arraiolos, Borba e Elvas, prevendo que os meios envolvidos sejam aumentados nos próximos minutos.

Não existem feridos a registar.

Contactado pela Lusa, o presidente da Câmara de Vila Viçosa, Inácio Esperança, disse suspeitar que o incêndio teve origem em trabalhos de soldadura das desenfumagens que estava em curso no âmbito das obras de requalificação do cineteatro.

“Vai arder a cobertura, que é a subtelha que já estava metida, e o sistema de AVAC (aquecimento, ventilação e ar condicionado) e essas máquinas custaram 400 mil euros”, referiu, explicando que, devido às características da estrutura, o fogo não deverá ir para a parte baixa do edifício.

O autarca alentejano acrescentou que as obras do cineteatro já se iniciaram há muitos anos e que, agora, o município tinha começado, “há meia dúzia de dias”, a reabilitação “mais a sério”.

Com 64 anos de existência, o cineteatro está encerrado para espetáculos há cerca de 10 anos.

Inaugurado em 29 de julho de 1957, o equipamento é considerado pela autarquia como um “espaço de grande importância” para Vila Viçosa, situado numa das principais artérias da localidade.